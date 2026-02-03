Riecco Horner schiaffo a Red Bull e Ferrari

Christian Horner torna a far parlare di sé. Dopo un periodo di assenza, il team principal di Red Bull si presenta di nuovo nel mondo della Formula 1, annunciando un ritorno che sembra più una vendetta contro le ex squadre, Ferrari e Red Bull stessa. La sua presenza scuote gli equilibri e apre nuovi scenari nel Circus.

Incredibile ma vero, Christian Horner non è del tutto fuori dal Circus. Lo storico team principal di Red Bull pronto ad un ritorno che sa tanto di “vendetta” contro la ex squadra. Incredibile come il caso di Christian Horner abbia provato una verità spesso sottovalutata in Formula 1, ovvero che a quei livelli, non c’è spazio spesso per riconoscenza, sentimenti ed affetto alla squadra. Una figura storica come il manager inglese, Team Principal di Red Bull nei suoi anni d’oro che l’hanno issata da squadra di basso livello a campione da battere è sparita in pochi istanti. Travolto da uno scandalo un paio di stagioni fa – si parlava di presunte molestie ad una dipendente, mai confermate – Horner è diventato a quanto pare una figura scomoda, per Red Bull.🔗 Leggi su Sportface.it

Christian Horner, ex team principal della Red Bull, fa il suo ritorno nel mondo della Formula 1 come azionista.

Red Bull e la Formula 1 continuano a sorprendere, questa volta con un retroscena che coinvolge ancora Horner.