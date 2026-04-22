Christian Danner | Leclerc avrebbe avuto una carriera diversa con Red Bull

Christian Danner ha affermato che Charles Leclerc avrebbe potuto avere un percorso diverso nel motorsport se fosse stato parte del team Red Bull, suggerendo che le opportunità e le esperienze offerte dalla scuderia austriaca avrebbero potuto influenzare la sua carriera. La discussione si concentra sulle possibilità e sui confronti tra le squadre di Formula 1, senza entrare nel merito di motivazioni o giudizi personali.

"> Charles Leclerc: Il potenziale non sfruttato in Ferrari. Christian Danner, ex pilota di Formula 1, ha recentemente espresso la sua opinione sul travaglio di Charles Leclerc nella Scuderia Ferrari. Secondo Danner, il pilota monegasco avrebbe accumulato successi ben più significativi se avesse deciso di unirsi a Red Bull anziché a Ferrari nella sua carriera. Sebbene Leclerc sia attualmente nella sua ottava stagione con Ferrari, non ha ancora avuto l’opportunità di combattere seriamente per il campionato. Le difficoltà della squadra nel fornire un’auto competitiva, abbinate a errori strategici e qualche imprecisione da parte di Leclerc, hanno frenato la sua ascesa.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Christian Danner: Leclerc avrebbe avuto una carriera diversa con Red Bull Notizie correlate Ferrari in testa con Leclerc nei test del Bahrain, Red Bull e Aston Martin in difficoltàNel Bahrain, nell’ambito dei Test 2 di Sakhir, la sessione mattutina ha aperto ufficialmente il periodo di valutazione pre-stagionale con le squadre... Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari in testa con Leclerc, problemi per Red Bull e Mercedes