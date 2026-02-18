Ferrari in testa con Leclerc nei test del Bahrain Red Bull e Aston Martin in difficoltà

Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo nel primo giorno di test al Bahrain, dimostrando la velocità della Ferrari e mettendo pressione sulle rivali. La sessione mattutina di Sakhir si è svolta sotto la pioggia leggera, rendendo difficile la messa a punto delle vetture. La Red Bull e l'Aston Martin hanno accusato problemi tecnici e limiti di prestazioni, rallentando i loro programmi di test.

Nel Bahrain, nell'ambito dei Test 2 di Sakhir, la sessione mattutina ha aperto ufficialmente il periodo di valutazione pre-stagionale con le squadre della Formula 1 pronte a confrontarsi su una pista ancora in fase di messa a punto. Le temperature, la mescola e le condizioni del tracciato hanno contribuito a fornire indicazioni molto utili agli ingegneri, che hanno raccolto dati utili per raffinare assetti aerodinamici e strategie di percorrenza. La Ferrari è scesa in pista con una SF-26 dotata di una novità aerodinamica davanti allo scarico, concepita per incrementare il carico sul posteriore.

