LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari in testa con Leclerc problemi per Red Bull e Mercedes

La giornata di test a Sakhir si fa subito interessante. Le Ferrari di Leclerc guidano la classifica, mentre Red Bull e Mercedes continuano a mostrare problemi. Lawson tenta di spingere, ma resta lontano dai tempi migliori, fermandosi in sesta posizione. La pista è ancora lunga, ma le prime sensazioni sono chiare: le scuderie italiane sembrano avere un passo avanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Lawson aumenta il ritmo in 1’38?7 ma resta sempre in sesta piazza. La Racing Bulls non sta ovviamente andando a caccia della prestazione pura in questa fase. 10.18 Lawson supera Alonso e si porta in sesta posizione con la Racing Bulls in 1’39?333 su gomme soft, a 4.891 dal miglior tempo di Leclerc. 10.14 Perez si migliora con la Cadillac su gomma hard in 1’40?3 ma resta in settima piazza a quasi 6? dal tempo di Leclerc. 10.11 Alonso è tornato in pista con l’Aston Martin e sta effettuando un run con gomme medie. Dopo otto giri il suo ultimo passaggio è di 1’40?8. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc vola in vetta e distanzia Lando Norris

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la Mercedes

