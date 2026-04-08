Parma guidava un monopattino truccato che poteva raggiungere i 100 km h | 6000 euro di multa

Un uomo è stato multato e il suo monopattino sequestrato dopo essere stato fermato a Parma mentre guidava un e-scooter modificato. Il veicolo, alterato per superare i limiti di velocità, poteva raggiungere i 100 kmh. La sanzione amministrativa prevista ammonta a 6.000 euro. La polizia ha contestato il comportamento illecito e ha rimosso il mezzo dalla circolazione.

L'e-scooter modificato poteva raggiungere la velocità di 100 kmh, multato il guidatore e sequestrato il mezzo. È accaduto a Fornovo lo scorso 3 aprile, alla guida un 26enne residente nel parmense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monopattino ‘truccato’ da record, era in grado di raggiungere i 100 km orari: sequestratoParma, 7 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Parma, in vista delle festività, ha attuato maggiori controlli sulla sicurezza stradale, in particolare...

Leggi anche: In centro col monopattino truccato per sfiorare i 100 km all'ora, multato un giovane

Temi più discussi: Controlli a tappeto a Parma: 13 multe e quattro patenti ritirate, sequestrato monopattino da record; Monopattino ‘truccato’ da record, era in grado di raggiungere i 100 km orari: sequestrato; Parma, il monopattino va a 100 all'ora e prova a scappare dalla polizia: Era anche senza casco, seimila euro di multa. Dal 16 maggio l'obbligo di targa; Il monopattino era truccatissimo: sellino, due batterie supplementari e due motori. Fermato dopo un inseguimento, multa da 6mila euro per un 26enne.

Parma, guidava un monopattino truccato che poteva raggiungere i 100 km/h: 6000 euro di multaL’e-scooter modificato poteva raggiungere la velocità di 100 km/h, multato il guidatore e sequestrato il mezzo. È accaduto a Fornovo lo scorso 3 aprile, alla guida un 26enne residente nel parmense. fanpage.it

Parma, il monopattino va a 100 all’ora e prova a scappare dalla polizia: «Era anche senza casco, seimila euro di multa». Dal 16 maggio l'obbligo di targaSul mezzo sequestrato oltre al sellino erano state aggiunti anche due motori elettrici e due batterie supplementari. La Lega: «Stop a questi fuorilegge» ... corrieredibologna.corriere.it

I carabinieri del Ris al lavoro alla Magnani Rocca per i rilievi sul furto dei dipinti. Sopralluoghi tra giardino e sale del museo per cercare tracce utili alle indagini. Segui il TGparma alle 12:45 e alle 19:25 oppure visita il nostro sito www.12tvparma.it • • • #furto - facebook.com facebook

Capocannoniere storico – Juventus U20 vs Parma U20 Il miglior marcatore nella storia di questa sfida è Stefano Padovan Gol segnati: 7 x.com