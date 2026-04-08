Parma guidava un monopattino truccato che poteva raggiungere i 100 km h | 6000 euro di multa

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato multato e il suo monopattino sequestrato dopo essere stato fermato a Parma mentre guidava un e-scooter modificato. Il veicolo, alterato per superare i limiti di velocità, poteva raggiungere i 100 kmh. La sanzione amministrativa prevista ammonta a 6.000 euro. La polizia ha contestato il comportamento illecito e ha rimosso il mezzo dalla circolazione.

L'e-scooter modificato poteva raggiungere la velocità di 100 kmh, multato il guidatore e sequestrato il mezzo. È accaduto a Fornovo lo scorso 3 aprile, alla guida un 26enne residente nel parmense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monopattino ‘truccato’ da record, era in grado di raggiungere i 100 km orari: sequestratoParma, 7 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Parma, in vista delle festività, ha attuato maggiori controlli sulla sicurezza stradale, in particolare...

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parma guidava un monopattinoParma, guidava un monopattino truccato che poteva raggiungere i 100 km/h: 6000 euro di multaL’e-scooter modificato poteva raggiungere la velocità di 100 km/h, multato il guidatore e sequestrato il mezzo. È accaduto a Fornovo lo scorso 3 aprile, alla guida un 26enne residente nel parmense. fanpage.it

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