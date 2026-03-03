Como e Inter si affrontano in una semifinale di Coppa Italia, con i padroni di casa che cercano di ottenere una vittoria per la seconda partita consecutiva. La gara si svolge allo stadio di Como e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di passare alla fase successiva della competizione. La partita promette emozioni e spettacolo sul campo.

Como Inter, i lariani sognano lo sgambetto: Chivu a caccia del secondo successo consecutivo

Poggibonsi concentrato sullo Scandicci. Caccia al secondo acuto consecutivoLa novità degli ultimi giorni nella rosa del Poggibonsi, è rappresentata da un movimento in uscita.

