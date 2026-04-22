Chiusura al traffico della SS 18 Tirrena Inferiore Cascone rassicura | Più treni durante i lavori per i collegamenti con il basso Cilento

Dal 27 aprile al 13 giugno, la strada statale 18 Tirrena Inferiore sarà chiusa al traffico, causando disagi alla circolazione. In risposta, Trenitalia ha annunciato un aumento delle corse ferroviarie, in particolare per servire gli studenti che si spostano quotidianamente dal basso Cilento verso Vallo della Lucania. La misura mira a garantire un collegamento più efficiente durante il periodo di chiusura.

In vista della chiusura al traffico della Statale 18 Tirrena Inferiore, dal prossimo 27 aprile fino al 13 giugno, Trenitalia potenzierà le corse ferroviarie per rispondere alle esigenze dei numerosi studenti che ogni giorno si spostano dal basso Cilento verso Vallo della Lucania. L’aumento dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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