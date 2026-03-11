Riapre a senso unico alternato la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Bagnara Calabra

La Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Bagnara Calabra riapre al traffico in senso unico alternato con semaforo, dopo aver concluso le operazioni di perlustrazione e disgaggio. Le attività si sono concentrate sul tratto tra i chilometri 503,760 e 507,200. Da oggi, i veicoli potranno transitare seguendo le indicazioni temporanee, mentre sono state installate barriere paramassi lungo la carreggiata.

Terminate le attività di perlustrazione e disgaggio e avviata la messa in opera delle barriere paramassi, nella giornata sarà riaperto al transito, a senso unico alternato con impianto semaforico, la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore nel tratto compreso tra i chilometri 503,760 e 507,200, nel.

