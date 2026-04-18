Durante i giorni del Ponti di Primavera e del Comicon, Trenitalia ha aumentato i collegamenti in Campania. Sono stati aggiunti 28 treni giornalieri, offrendo circa 23.000 posti al giorno. Le modifiche sono state applicate nelle date del 25 e 26 aprile e del 1 e 3 maggio, con un potenziamento delle principali linee regionali e a lunga percorrenza nella regione.

Il rafforzamento del servizio Trenitalia nei giorni 25 e 26 aprile e 1 e 3 maggio sulle principali linee campane. Presidi di assistenza nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Piazza Cavour e Campi Flegrei In occasione dei ponti primaverili e del Comicon, Trenitalia Regionale (Gruppo FS), in accordo con la Regione Campania, ha potenziato il.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ponti di primavera e Comicon, Trenitalia potenzia i treni in Campania: 28 collegamenti in più e 23mila posti al giorno

Notizie correlate

Ponti festivi di primavera, Trenitalia potenzia l'offerta: 117 treni aggiuntivi e 70 mila posti in piùIn vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia...

Più treni in Sicilia per i ponti di primavera: Regione e Trenitalia potenziano i collegamenti turisticiSu impulso e iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione dei ponti di primavera...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ponti di primavera: ecco le mete più belle tra isole, laghi e colline italiane; Turismo, valli e laghi attendono il pienone per i ponti di primavera; Ponti di primavera: le esperienze da provare almeno una volta; Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno.

Ponti di primavera e Comicon, Trenitalia potenzia i treni in Campania: 28 collegamenti in più e 23mila posti al giornoPonti di primavera e Comicon, Trenitalia potenzia i treni in Campania: 28 collegamenti in più e 23mila posti al giorno ... 2anews.it

Ponti di primavera e Comicon, Trenitalia potenzia le corse in CampaniaLa Campania si prepara a un vero e proprio assalto turistico in vista dei prossimi ponti primaverili e dell’atteso ritorno del Comicon, il festival internazionale della cultura pop. Per far fronte all ... cronachedellacampania.it

Padre Enzo Fortunato ai ragazzi di Mogliano e Petriolo: "Costruite ponti di dialogo e non muri" facebook