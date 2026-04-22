Chiusi per scelta il 25 aprile e l' 1 maggio l' Ipercoop di San Giovanni e la Coop di Montesilvano

In occasione del 25 aprile e del primo maggio, i supermercati Ipercoop di San Giovanni Teatino e la Coop di Montesilvano non saranno aperti. La decisione di chiudere è stata comunicata ufficialmente dai rispettivi gestori e riguarda le date indicate. Nessuna altra informazione sulla motivazione di questa scelta è stata resa nota. I clienti sono stati avvisati dei cambiamenti negli orari di apertura per quei giorni.

L'Ipercoop di San Giovanni Teatino e la Coop di Montesilvano resteranno “chiusi per scelta” in occasione del 25 aprile e del primo maggio.La scelta della Cooperativa di chiudere i suoi negozi in occasione delle due festività civili è coerente con i valori delle due giornate e con il patrimonio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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