Chiuse due scuole a Fiumicino giovedì 23 aprile trovati topi nelle aule e a mensa

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile, le scuole Lido del Faro e Faro Incantato a Fiumicino sono state chiuse su disposizione dell’amministrazione comunale. Durante le ispezioni sono stati trovati topi nelle aule e nelle aree della mensa. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La questura ha emesso un’ordinanza ufficiale e le strutture sono state momentaneamente chiuse.

Il sindaco di Fiumicino ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole Lido del Faro e Faro Incantato il 23 aprile. In corso la bonifica per topi nelle aule e a mensa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Certificazioni false e punteggi 'gonfiati' per lavorare nelle scuole: chiuse le indagini per 23 indagatiUn presunto sistema organizzato per ottenere incarichi nelle scuole pubbliche attraverso certificazioni di servizio false e punteggi gonfiati è al...

Leggi anche: Firenze, niente crocifissi nelle aule delle scuole

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sospensione dell'acqua, chiuse due scuole nella giornata di mercoledì; Nocera, stop acqua: chiuse due scuole il 15 aprile; Scuole chiuse per gli Alpini, la Cgil attacca il Comune di Genova: Diritto all'istruzione sacrificato senza confronto; Scuole chiuse, il 25 aprile e il 1° maggio 2026 si fa ponte?.

Interruzione idrica, a Pescara chiuse le scuole per due giorniCon apposite ordinanze, il sindaco chiude anche musei, mercati e impianti sportivi. Disagi per 275mila cittadini in 22 comuni ... rainews.it

Manca l'acqua per lavori, a Pescara chiuse scuole, musei e mercatiNiente scuole per due giorni, servizi educativi per l'infanzia chiusi per quattro giorni, stop ai musei, ai mercati coperti, al mercato ittico all'ingrosso e agli impianti sportivi comunali. È quanto ... ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.