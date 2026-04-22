Chiuse due scuole a Fiumicino giovedì 23 aprile trovati topi nelle aule e a mensa

Il 23 aprile, le scuole Lido del Faro e Faro Incantato a Fiumicino sono state chiuse su disposizione dell’amministrazione comunale. Durante le ispezioni sono stati trovati topi nelle aule e nelle aree della mensa. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La questura ha emesso un’ordinanza ufficiale e le strutture sono state momentaneamente chiuse.

Il sindaco di Fiumicino ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole Lido del Faro e Faro Incantato il 23 aprile. In corso la bonifica per topi nelle aule e a mensa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Certificazioni false e punteggi 'gonfiati' per lavorare nelle scuole: chiuse le indagini per 23 indagatiUn presunto sistema organizzato per ottenere incarichi nelle scuole pubbliche attraverso certificazioni di servizio false e punteggi gonfiati è al... Leggi anche: Firenze, niente crocifissi nelle aule delle scuole Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sospensione dell'acqua, chiuse due scuole nella giornata di mercoledì; Nocera, stop acqua: chiuse due scuole il 15 aprile; Scuole chiuse per gli Alpini, la Cgil attacca il Comune di Genova: Diritto all'istruzione sacrificato senza confronto; Scuole chiuse, il 25 aprile e il 1° maggio 2026 si fa ponte?. Interruzione idrica, a Pescara chiuse le scuole per due giorniCon apposite ordinanze, il sindaco chiude anche musei, mercati e impianti sportivi. Disagi per 275mila cittadini in 22 comuni ... rainews.it Manca l'acqua per lavori, a Pescara chiuse scuole, musei e mercatiNiente scuole per due giorni, servizi educativi per l'infanzia chiusi per quattro giorni, stop ai musei, ai mercati coperti, al mercato ittico all'ingrosso e agli impianti sportivi comunali. È quanto ... ansa.it Nell’estate 2024, Khephren Thuram ha avuto una possibilità di diventare un giocatore del Milan. Moncada aveva sponsorizzato l’acquisto, ma il Milan non affondò il colpo, virando poi su Fofana. A quel punto la Juve chiuse l'affare @Gazzetta_it x.com L'Avellino continua a porte chiuse il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera contro il Bari. L'orario resterà invariato alle 21 ma nel frattempo Ballardini sta cercando di capire quali potranno essere gli interpreti migliori per una parota difficile ed e - facebook.com facebook