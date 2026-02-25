Nessun simbolo religioso potrà entrare nelle aule delle scuole di Firenze. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha bocciato la mozione per inserire crocifissi e presepi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La proposta di inserimento era arrivata da un consigliere dell'opposizione, ma da Palazzo Vecchio la risposta è stata chiara: rispetto all'autonomia scolastica e della pluralità di convinzioni religiose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, niente crocifissi nelle aule delle scuole

Leggi anche:

Valditara: “Giurare sul Corano non è un atto neutro. Chi protesta contro crocifissi e presepi nelle scuole non ha nulla da ridire?”

Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di Frosinone