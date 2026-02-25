Firenze niente crocifissi nelle aule delle scuole
Nessun simbolo religioso potrà entrare nelle aule delle scuole di Firenze. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha bocciato la mozione per inserire crocifissi e presepi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La proposta di inserimento era arrivata da un consigliere dell'opposizione, ma da Palazzo Vecchio la risposta è stata chiara: rispetto all'autonomia scolastica e della pluralità di convinzioni religiose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
