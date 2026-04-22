L’ippodromo San Marone, situato a Civitanova nella contrada San Savino, chiude le sue attività di corse con cavalli al trotto. La famiglia Mori, proprietaria dell’impianto, ha deciso di sospendere le gare con i driver più noti del panorama nazionale. Ora, nell’anello del complesso, si svolgeranno esclusivamente allenamenti e corse per i puledri provenienti dall’allevamento, segnando un cambiamento significativo per il sito.

Suona il de profundis per l’ ippodromo San Marone della famiglia Mori. Nell’anello del magnifico impianto di contrada San Savino a Civitanova non si affronteranno più cavalli al trotto con in sulky i più famosi driver nazionali, ma sgamberanno solo i puledri dell’allevamento. La chiusura era nell’aria per tutta una serie di ragioni, non ultima la crisi che attanaglia il mondo dell’ippica nazionale. Peccato, in una città che in passato ha ospitato uno dei più suggestivi impianti della riviera adriatica (i più anziani chiamano ancora "ippodromo" la zona del Polisportivo) e che vanta un allevamento dal quale sono usciti campionissimi come Ebsero, Atod, Sec Mo e altri che hanno conquistato successi nei più prestigiosi ippodromi europei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’ippodromo San Marone

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