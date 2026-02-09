San Marone | il Santo celebrato il 9 febbraio

Il 9 febbraio si celebra San Marone, un santo molto venerato dalla Chiesa Maronita. La ricorrenza attira fedeli e devoti che si riuniscono per onorare la sua figura e ricordare le sue gesta. La giornata si svolge con messe e processioni, mantenendo vivo il suo ricordo tra i credenti.

. San Marone, un santo venerato principalmente dalla Chiesa Maronita, è celebrato il 9 febbraio. Nato nel IV secolo, Marone era un eremita che visse in Siria, dedicando la sua vita alla preghiera e alla contemplazione. È conosciuto per la sua spiritualità e per aver fondato una comunità monastica che ha avuto un impatto significativo sulla diffusione del cristianesimo nella regione. Perché è diventato santo. Marone è diventato santo grazie alla sua vita dedita alla fede e alla sua capacità di attrarre seguaci che cercavano di vivere secondo i suoi insegnamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su San Maron

