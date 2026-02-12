Canto chitarra e pianoforte | ciclo di lezioni gratuite con Proxima Music

Arezzo apre le porte a un ciclo di lezioni gratuite di canto, chitarra e pianoforte organizzato da Proxima Music. Le lezioni si terranno nei prossimi giorni, rivolte a chi vuole avvicinarsi alla musica o migliorare le proprie capacità senza spendere. Gli istruttori sono pronti a guidare i partecipanti passo dopo passo, con sessioni pratiche e semplici. L’iniziativa mira a coinvolgere tutti, dai principianti agli appassionati, offrendo un’opportunità concreta di imparare e divertirsi con la musica.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Canto, chitarra e pianoforte: un ciclo di lezioni gratuite con Proxima Music. La scuola cittadina rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura musicale a tutti i livelli e, in vista dell’ultimo quadrimestre dell’anno didattico 2025-2026, torna ad aprire le proprie porte ad aspiranti allievi di ogni età che nel mese di febbraio potranno mettersi alla prova tra i diversi corsi. L’iniziativa rappresenterà un’occasione rivolta a bambini, ragazzi e adulti per avvicinarsi allo studio della musica, incontrare i docenti e vivere esperienze dirette, inclusive e coinvolgenti con cui conoscere i percorsi artistici di Proxima Music. 🔗 Leggi su Lanazione.it

