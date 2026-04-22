A pochi giorni dall’inizio della stagione turistica, il Chiostro di Sant’Agostino a Massa Marittima si presenta transennato e in condizioni di deterioramento. Le barriere di protezione sono state installate per evitare l’accesso, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione. La zona si trova nella parte alta della città, accanto alla chiesa omonima, e mostra segni evidenti di usura dovuti all’età e all’abbandono.

MASSA MARITTIMA A pochi giorni dall’inizio della stagione turistica con le prime presenze di turisti il Chiostro di Sant’Agostino, nella parte alta della città accanto alla omonima chiesa, presenta il conto di una avanzata età e invoca un intervento, a tempi rapidi, di manutenzione. Sono apparsi, a sostegno delle travate del loggiato, diversi puntelli regolabili in acciaio ed anche transenne che hanno messo in allarme tutta una partecipazione sia turistica ma anche di gente del posto che sfrutta il loggiato per varie occasioni non ultime cene e manifestazioni organizzate dal Terziere che ha un ingresso proprio da quelle parti. I guai starebbero interessando metà del portico di proprietà proprio del Clero mentre, l’altra metà, quella a sinistra entrando e quella che delimita il museo è di proprietà del Comune.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiostro ’pesantemente’ transennato

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