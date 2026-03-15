Cede la croce sulla torre campanaria a Spilamberto transennato il centro

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, a Spilamberto, si è verificato un cedimento alla sommità del campanile della chiesa di Sant'Adriano Papa, intorno alle 15:55. La croce sulla torre campanaria si è staccata, causando l'intervento delle autorità e la transennatura del centro cittadino per motivi di sicurezza. Non sono stati riportati feriti.

Il cedimento strutturale ha richiesto l'intervento dell'autoscala da Modena: interdetto l'accesso a un appartamento e chiuse le strade circostanti in attesa della messa in sicurezza Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, nel cuore di Spilamberto. Intorno alle 15:55 è scattato l'allarme per un improvviso e vistoso cedimento che ha interessato la sommità del campanile della chiesa di Sant'Adriano Papa. Per cause ancora in corso di accertamento, la grande croce posizionata a oltre quaranta metri di altezza si è pericolosamente piegata su un lato, assumendo un'inclinazione anomala e ben visibile anche a occhio nudo dalla strada sottostante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Giornata Mondiale delle Cardiopatie: si illumina di rosso la torre campanaria di Palazzo MoroniL'illuminazione simbolica ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle cardiopatie congenite, patologia che rappresenta la malformazione... Sagrada Família, completati i bracci della croce sulla Torre di Gesù CristoAlla Sagrada Família la Torre di Gesù Cristo entra nella sua fase finale: installati tutti e quattro i bracci orizzontali della grande croce che...