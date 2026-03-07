Ex Banca d' Italia cornicione a rischio crollo | intervento dei vigili del fuoco e marciapiede transennato

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un cornicione dell'ex sede della Banca d'Italia, che presenta rischi di crollo. Il marciapiede vicino è stato transennato per evitare incidenti. L'edificio, ormai in condizioni precarie, continua a essere al centro di discussioni pubbliche su possibili destinazioni future. La situazione rimane critica e sotto osservazione.

Intervento nell'edificio di via Marconi e viabilità gestita dalla polizia locale. L'immobile al centro del dibattito cittadino mostra i segni dell'abbandono Mentre in città si continua a discutere sul destino dell'ex sede della banca d'Italia, tra chi sogna di portarci dentro l'università e chi immagina altri ambiziosi progetti, la realtà è che l'immobile "cade a pezzi". Intorno alle 18 di oggi, 7 marzo, è scattato l'allarme per il rischio crollo di un cornicione nell'angolo dell'edificio rivolto verso largo Marconi. Un cedimento strutturale che ha richiesto un'azione immediata per evitare gravi conseguenze ai passanti.