Missione Helsinki | 13 azzurri d’élite pronti alla sfida in Finlandia

La squadra italiana di pugilato è arrivata in Finlandia, pronta a partecipare al Gee Bee Boxing Tournament 2026. La delegazione, composta da tredici atleti di alto livello, è partita questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino e si trova ora nelle destinazioni nordiche per prepararsi alla competizione. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà protagonisti pugili italiani pronti a scendere sul ring.

La delegazione italiana di pugilato è atterrata oggi verso le destinazioni nordiche dopo la partenza dall’aeroporto di Fiumicino, con l’obiettivo di affrontare il Gee Bee Boxing Tournament 2026. La competizione internazionale si terrà presso la Helsinki Sports Hall dal 9 al 12 aprile, coinvolgendo un gruppo di 13 atleti selezionati per rappresentare il sistema pugilistico nazionale in Finlandia. La composizione tecnica e atletica della spedizione a Helsinki. Il gruppo inviato a Helsinki è strutturato per garantire un alto livello competitivo nella kermesse finlandese, grazie alla selezione operata dal Direttore Tecnico De Carolis e dal Responsabile Tecnico Russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Helsinki: 13 azzurri d’élite pronti alla sfida in Finlandia Leggi anche: LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sognano un’altra sfida alla pari Italia Boxing Team a Helsinki per il Gee Bee Boxing Tournament 2026: 13 azzurri in garaDe Carolis e Russo hanno selezionato 8 atleti elite maschili e 5 femminili per la kermesse finlandese in programma alla Helsinki Sports Hall dal 9 al...