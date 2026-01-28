Sinner-Shelton agli Australian Open sfida da oltre 40 milioni | il confronto economico

Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano oggi nei quarti di finale degli Australian Open. La partita, oltre a essere un match importante per il tennis, mette in luce anche due storie diverse dal punto di vista economico. Da una parte, Sinner, italiano, ha costruito il suo percorso con fatica e pochi sponsor. Dall’altra, Shelton, americano, ha un supporto finanziario molto più consistente. La sfida, che coinvolge anche un giro d’affari di oltre 40 milioni di dollari, rende ancora più interessante il confronto tra i due atleti.

Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano nei quarti di finale degli Australian Open in una sfida che, oltre al valore sportivo, mette a confronto due percorsi economici molto diversi. Jannik Sinner si presenta all'appuntamento da numero 2 del ranking Atp, stabilmente inserito nel gruppo dei giocatori che occupano le posizioni di vertice del tennis mondiale. Ben Shelton è invece numero 9, dopo aver raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera al numero 5 nel novembre 2025. La differenza in classifica riflette un diverso grado di consolidamento nel circuito, che si traduce anche in una diversa capacità di accumulare premi nei tornei più remunerativi.

