Chieti nuova mappa delle deleghe | ecco i compiti dei consiglieri

Il 22 aprile 2026 l’amministrazione provinciale di Chieti ha annunciato una nuova ripartizione delle deleghe tra i consiglieri. La riorganizzazione prevede assegnazioni specifiche di ruoli e compiti, aggiornando le responsabilità di ciascun membro dell’ente. Questa modifica si inserisce in un momento di cambiamenti amministrativi e mira a definire meglio le funzioni di ogni consigliere. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un avviso pubblico.

Il mercoledì 22 aprile 2026 segna un punto di svolta per l’amministrazione provinciale di Chieti. Il presidente Menna ha ufficializzato, nella mattinata odierna, il decreto che definisce le responsabilità dei consiglieri provinciali, tracciando una mappa precisa di competenze che tocca infrastrutture, scuola e gestione del territorio. Mentre le deleghe vengono distribuite tra i vari esponenti, la presidenza mantiene un controllo diretto su pilastri strategici come le società partecipate, le opere pubbliche e le grandi infrastrutture, oltre alla gestione dell’UPI. La distribuzione delle competenze tra i consiglieri. L’architettura della nuova gestione vede protagonisti diversi attori politici con compiti radicati nelle loro aree di appartenenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, nuova mappa delle deleghe: ecco i compiti dei consiglieri Notizie correlate Leggi anche: Provincia, eletto Gafforelli: “Priorità l’ascolto dei territori. Ridarò le deleghe ai consiglieri” Caso Rasero: i consiglieri PD dimettono le deleghe in ProvinciaI consiglieri provinciali del Partito Democratico, Andrea Gamba e Alessandro Negro, hanno comunicato la decisione di rinunciare alle proprie deleghe... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Qualità Abruzzo ha un nuovo sito internet. Mappa interattiva e ogni insegna a portata di click; La settimana di Dossier: la nuova geografia dell'immobiliare a Palermo, chi è l'uomo del selfie con la premier; Via Casilina chiude per tre giorni per lavori alla fognatura: come cambia la viabilità; Vinitaly, enoturismo trascina l'economia: il settore muove 3 milioni di euro. Sono stati invitati dalla Brambilla, presidente della commissione per l’Infanzia. Entro il 15 maggio la decisione sul ricongiungimento #Palmoli #Chieti #Roma - facebook.com facebook