Provincia eletto Gafforelli | Priorità l’ascolto dei territori Ridarò le deleghe ai consiglieri

Gianfranco Gafforelli è stato eletto presidente della Provincia di Bergamo con il 52% dei voti degli amministratori. Alla vigilia si prevedeva una vittoria del centrodestra, ma non era certa. Gafforelli ha dichiarato che la priorità sarà l’ascolto dei territori e ha annunciato che restituirà le deleghe ai consiglieri. La sua elezione rappresenta un momento importante per l’amministrazione provinciale.

Alla vigilia una vittoria del centrodestra era attesa, ma non scontata. Gianfranco Gafforelli è stato eletto presidente della Provincia di Bergamo con il 52% dei voti degli amministratori. “La soddisfazione è tanta, ma sto festeggiando con moderazione – confida il candidato della coalizione dopo aver appreso l’esito delle urne -. Onore alla precedente amministrazione, aveva una squadra forte e in questi anni ha fatto tante cose buone. Ma oggi le cose sono cambiate: il centrodestra torna a governare la Provincia”. Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia in orbita FI, ha già guidato l’ente tra 2018 e 2021. Domenica 15 marzo si è imposto superando il candidato del centrosinistra, il presidente uscente Pasquale Gandolfi (Pd), che si è fermato al 48%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Provincia di Salerno: Guzzo assegna le deleghe ai consiglieriAssegnate le deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti nella scorsa tornata elettorale, come disposto dal presidente facente funzioni, Giovanni... Gafforelli: “Provincia depotenziata, ma rimane l’ente più vicino ai territori. Bergamo-Treviglio: sostenibilità dei costi da dimostrare”A sostegno della sua candidatura in via Tasso, Gianfranco Gafforelli ha depositato 630 firme di sindaci e consiglieri comunali. Tutti gli aggiornamenti su Provincia eletto Gafforelli Priorità... Temi più discussi: Provincia, eletto Gafforelli: Priorità l’ascolto dei territori. Ridarò le deleghe ai consiglieri; Provincia al voto, il 15 marzo sfida tra Gandolfi e Gafforelli; Elezioni Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli: La Dc mi manca ancora ma prima dei partiti viene il territorio. Subito un piano per la manutenzione delle strade; Centrodestra in festa | Gafforelli è il nuovo presidente della Provincia Subito al lavoro - Video. Provincia, eletto Gafforelli: Priorità l’ascolto dei territori. Ridarò le deleghe ai consiglieriIl neopresidente della Provincia Gafforelli subito al lavoro in via Tasso. Gandolfi esce sconfitto per poco più di 3 mila voti ponderati ... bergamonews.it Provincia di Bergamo: De Caro e i Seniores di Forza Italia sostengono la candidatura di Gianfranco GafforelliIn vista delle elezioni provinciali di Bergamo, i Seniores di Forza Italia esprimono sostegno alla candidatura di Gianfranco Gafforelli, indicato dal centrodestra. Stefano De Caro sottolinea il valore ... comunicati-stampa.net In Italia esiste una provincia che, sul fronte elettrico, non ha bisogno di nessuno. Anzi: è lei che tiene in piedi una fetta del sistema nazionale. Stiamo parlando della Provincia Autonoma di Bolzano, e il suo segreto è banale quanto potente: l'acqua che scende - facebook.com facebook Provincia di Brindisi resta al centrosinistra, Pomes nuovo presidente. Segretario Pd Puglia, 'abbiamo doppiato il centrodestra' #ANSA x.com