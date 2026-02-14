Uni Fg nominati i due componenti esterni del CdA | chi sono

L’Università di Foggia ha annunciato la nomina di Federico Gallo e Francesco Spada come componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, una decisione presa per rafforzare la gestione dell’ateneo. Gallo e Spada, entrambi professionisti nel settore, hanno ricevuto il voto favorevole durante l’ultima riunione del consiglio. La nomina è avvenuta per apportare competenze specifiche al team di gestione dell’università.

La scelta, effettuata ai sensi della Legge 2402010 e dell’art. 18, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Università di Foggia, è stata adottata sulla base delle elevate competenze in ambito gestionale e delle qualificate esperienze professionali maturate dai nuovi consiglieri. Federico Gallo, nel corso della lunga attività di dirigente e di direttore generale in ambito universitario. Francesco Spada nel ruolo di dirigente ministeriale e, attualmente, di direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per il programma di governo. L’incarico decorre da oggi, 14 febbraio 2026, e avrà durata quadriennale, per il periodo 2026-2030.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

