Samanta Togni è stata sposata con Mirko Trappetti, figlio di un imprenditore avicolo di Terni, dal quale ha avuto il figlio Edoardo nel 2001. Tra le sue relazioni sono stati menzionati flirt con personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Bettarini, Paparusso e Panucci. La sua vita sentimentale è stata oggetto di attenzione pubblica, con diverse storie riportate dai media nel corso degli anni.

Samanta Togni è stata sposata con Mirko Trappetti, figlio di un imprenditore avicolo di Terni, dal quale ha avuto il figlio Edoardo nato nel 2001. Nel 2010 la Togni si separa dal suo primo marito nello stesso anno, la ballerina ha avuto una breve relazione con Stefano Bettarini con il quale era in coppia a Ballando con le Stelle. Nel 2011 Samanta Togni ha frequentato lo scrittore Nicola Paparusso e, poi, qualche tempo dopo, l’ex calciatore Christian Panucci. In una vecchia intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, parlando della nascita del figlio Edoardo, Samanta Togni aveva raccontato così quel periodo: “Ho sofferto di anoressia e sono arrivata a pesare 43 chili.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Samanta Togni, da Mirko Trappetti (padre del figlio Edoardo) ai flirt con Bettarini, Paparusso e Panucci

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