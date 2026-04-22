Samanta Togni ha annunciato di aver divorziato dal marito, il chirurgo Mario Russo, lo scorso anno. La ballerina e presentatrice ha rivelato durante un’intervista a Verissimo che il loro rapporto si è concluso e ha spiegato di aver deciso di lasciarlo, dopo averlo conosciuto durante un viaggio in treno. La fine della loro relazione è stata comunicata pubblicamente dalla Togni, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

Samanta Togni ha deciso di divorziare dal marito Mario Russo l’anno scorso. La ballerina e presentatrice ha raccontato a Verissimo che il suo legame con il chirurgo plastico, conosciuto durante un fortuito viaggio in treno, è ormai giunto al termine. Per amore la Togni si era pure trasferita a Dubai ma poi l’incantesimo tra i due si è spezzato. Samanta Togni aveva sposato il marito Mario Russo il 15 febbraio 2020, qualche settimana prima dello scoppio della pandemia, e dopo le nozze era andata a vivere con lui all’estero. Un colpo di fulmine per entrambi, arrivato otto mesi prima del matrimonio, che aveva portato Samanta a stravolgere la sua vita, lasciando l’Italia e mettendo in secondo piano il lavoro (ad esempio aveva lasciato la conduzione de I Fatti Vostri).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ultimo ex marito di Samanta Togni, il chirurgo Mario Russo e perché è finita: “Mi sono annullata”

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