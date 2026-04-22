‘Chi l’ha visto?’ oggi mercoledì 22 aprile | colpo di scena sul caso Milza

Stasera, mercoledì 22 aprile, alle 21.20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di 'Chi l'ha visto?'. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si concentrerà sul caso dello chef Emiliano Milza, sul mistero riguardante la morte di madre e figlia a Campobasso e sulla scomparsa di un uomo. La puntata proporrà aggiornamenti e approfondimenti su queste vicende.

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 22 aprile, nuova puntata di 'Chi l'ha visto?' alle 21.20 su Rai 3. Nel corso della trasmissione di Federica Sciarelli spazio al caso dello chef Emiliano Milza, al mistero sulla morte di mamma e figlia a Campobasso e alla scomparsa di Alessandro Venturelli. Colpo di scena nell'inchiesta sullo chef Emiliano Milza: è stato riesumato il corpo del padre. Oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione l’uomo aveva già ucciso anche il padre e la badante peruviana? Mentre la Procura indaga per capire se Milza abbia somministrato loro dosi massicce di farmaci, Federica Sciarelli proporrà alcune testimonianze inedite sul caso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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