Morta Sagitta Alter storica compagna di Gigi Proietti chi era l' ex guida turistica che stregò l' attore

Sagitta Alter, nota ex guida turistica, è scomparsa all’età di 85 anni. Negli anni Settanta, ha incontrato e vissuto con Gigi Proietti, diventando la sua compagna di vita. La sua relazione con l’attore si è protratta nel tempo, accomunandoli per diversi anni. La sua figura è rimasta legata alla scena pubblica italiana grazie alla sua lunga storia con Proietti.

È morta a Roma Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti. Aveva 85 anni. La loro è stata una delle relazioni più lunghe e riservate dello spettacolo italiano, un legame nato negli Anni ’70 e proseguito per oltre mezzo secolo, lontano dai riflettori ma sempre saldo. I due non si sono mai sposati, per una scelta condivisa e mai messa in discussione. Chi era Sagitta Alter Sagitta Alter è morta nel suo appartamento romano, a seguito di un malore che l’aveva colpita nelle settimane precedenti, come riporta Il Messaggero. Nata in Svezia nel 1941, Sagitta Alter lavorava come guida turistica quando incontrò Proietti nella Capitale. Era il 1962 e, secondo quanto raccontato durante varie interviste tutto iniziò con un ballo, un Hully Gully, che segnò l’inizio di una storia destinata a durare tutta la vita.🔗 Leggi su Virgilio.it

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