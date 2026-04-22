Una tragedia si è verificata nelle ore notturne a Catanzaro, provocando grande shock tra i residenti. Un gesto estremo ha portato alla perdita di una vita, coinvolgendo immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. Finora non sono stati segnalati segnali precedenti che potessero indicare un rischio imminente, e le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una tragedia ha sconvolto Catanzaro nelle ore notturne, lasciando la città sotto shock. In pochi istanti, un gesto estremo ha spezzato una famiglia e ha mobilitato soccorsi e forze dell’ordine in un contesto che, secondo quanto emerso finora, non aveva dato segnali evidenti di un rischio imminente. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato dopo rumori e richieste di aiuto che hanno richiamato l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia, mentre l’area è stata rapidamente delimitata per consentire i rilievi e la gestione dell’emergenza. La donna si chiamava Anna Democrito, aveva 46 anni e lavorava come dipendente presso la Rsa “Monsignor Apa”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Chi era Anna, dolore senza fine

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