Proprio lì dove era morta la figlia Il gesto disperato di Paolo dolore senza fine | atroce

Paolo Lorenzini, 51 anni di Borgomanero, ha scelto di togliersi la vita proprio nel punto dove aveva perso la figlia, un gesto che ha sconvolto l’intera comunità. La tragedia si è consumata vicino alla stazione ferroviaria, dove l’uomo si è lanciato sotto un treno in corsa. Lorenzini gestiva un impianto di carburanti e da tempo sembrava attraversare un momento difficile, segnato dal dolore per la perdita della figlia. Un atto disperato che ha lasciato tutti senza parole.

Una storia terribile che ha scosso l’Italia intera, quella di Paolo Lorenzini. 51 anni, residente a Borgomanero in provincia di Novara dove gestiva un impianto di carburanti, ha deciso di farla finita gettandosi sotto un treno in transito. Circa due anni fa, il 15 marzo 2024, con le stesse tragiche modalità era morta la figlia 19enne Claudia Lorenzini. Una perdita così violenta da togliere il fiato. Il dramma si è consumato domenica 15 febbraio 2026, verso le ore 13, sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola. Secondo una prima ricostruzione, il convoglio proveniente da Novara ha investito l’uomo all’uscita di una curva, a circa cento metri dal passaggio a livello della provinciale 156 tra Borgomanero e Cressa, scrivono i giornali locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Proprio lì, dove era morta la figlia”. Il gesto disperato di Paolo, dolore senza fine: atroce “Era proprio lì”. Bimbo morso da un centopiedi. Paura e condizioni gravi: “Dolore lancinante” È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita» È morta Patrizia de Blanck, la famosa contessa che aveva conquistato il pubblico con la sua presenza in tv. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Rossini, il gatto che era diventato il cuore di Rovigo è stato investito da un’auto; Quando l'esilio era solo sulla carta: tutte le volte in cui i Savoia tornarono a Torino; Intervista a Lily King; Il Papa: Ostia non si rassegni a una cultura del sopruso, i giovani sono la speranza. Franzoni, straordinario trionfo nel Super G a Wengen proprio dove si era infortunatoGiovanni Franzoni conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo nel SuperG di Wengen, sulla pista dove tre anni fa subì un grave infortunio Ventiquattromila spettatori, le montagne del Lauberhorn a ... panorama.it Tragedia per una famiglia di Bordighera: una bimba di due anni è morta questa mattina nel proprio lettino, in un’abitazione sulla strada delle Morghe. Secondo una prima ricostruzione, i genitori avevano allertato il 118 per una crisi respiratoria della piccola: i s - facebook.com facebook