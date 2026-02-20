la diretta del dolore senza fine

Il dolore si manifesta in modo intenso quando un bambino con il cuore bruciato viene portato in ospedale. La sofferenza del piccolo, causata da un tragico incidente, si fa sentire in ogni respiro. I medici cercano di alleviare le sue ferite, mentre i familiari assistono impotenti. La scena è carica di tensione e preoccupazione, mentre le urla del bambino riempiono l’aria. Ogni secondo sembra interminabile, mentre la famiglia spera in una svolta che possa alleviare il suo calvario.

Ogni parola che si rincorre nella mente al pensiero del bambino col "cuore bruciato" rivela l'atrocità di ciò che sta accadendo. Fegato polmoni e reni danneggiati. Emorragia cerebrale. Infezione da pseudomonas. Insufficienza epatica. Accanimento terapeutico. Sta continuando a lottare. Vive attaccato all'Ecmo che sostituisce cuore e polmoni. Stato infiammatorio continuo. Spero in una soluzione. Un altro cuore compatibile. Bioeticisti. Il cuore in un blocco di ghiaccio. Ha diritto a una fine degna. Staccare. C'è un altro bambino in attesa che un altro bambino muoia per poter vivere. Faceva una vita normale a parte le terapie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

