Vladimir Soloviev, noto conduttore e giornalista russo, è stato recentemente al centro di attenzione per aver rivolto insulti alla presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Prima di questa vicenda, poche informazioni erano disponibili sulla sua figura. Si conoscono alcuni dettagli riguardo a una villa sul lago di Como e ai suoi contatti con un ex collaboratore di alta sicurezza di Putin.

Prima degli insulti rivolti a Giorgia Meloni, del conduttore e giornalista russo Vladimir Soloviev non si sapeva molto. L’unica certezza era la sua fede incondizionata al Cremlino, come ha dimostrato in passato anche dopo la morte dell’oligarca e fondatore del gruppo “Wagner”, Eugenij Prigozhin: «Noi non siamo una gang. Non siamo la mafia. Non cerchiamo la vendetta come facevano nel Padrino di Mario Puzo. Siamo una nazione basata sulle leggi». Ma non sul rispetto verso i capi di governo degli altri Stati, a quanto pare. Dal 2010, Soloviev conduce un programma nella rete televisiva di Rossija 1, declamando le lodi di Vladimir Putin e del suo apparato politico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chi è Soloviev, il propagandista russo che ha insultato Meloni: la villa sul lago di Como e i contatti con l’ex “ombra” di Putin

Notizie correlate

Chi è Vladimir Solovyov, il conduttore e propagandista russo che ha insultato Meloni62 anni, conduttore e giornalista al servizio della tv di Stato russa, ieri Vladimir Solovyov ha insultato Meloni costringendo la Farnesina a...

Vladimir Solovyov, chi è il giornalista russo che insulta la premier Meloni ma possiede due ville (sequestrate) sul lago di ComoComo, 22 aprile 2026 – Si chiama Vladimir Solovyov, è nato a Mosca nel 1963 è stato sposato tre volte, ha otto figli e da sempre è appassionato di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore; Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Solovyov insulta Meloni dalla tv russa: Idiota patentata, bestia. La Farnesina convoca l'ambasciatore; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 aprile: la rassegna stampa.

Soloviev: volgarità e provocazioni. Il «mini oligarca» megafono di Putin (con la villa a Como)Del putinismo, Vladimir Soloviev è un aedo senza finezze e senza freni inibitori. Non parla ma vomita. Non discute ma provoca ... corriere.it

Chi è Vladimir Solovyov, dai rapporti con Putin alle ville sul lago di Como fino all'intervista da Del DebbioVladimir Solovyov è il conduttore della tv russa che ha insultato Meloni, è considerato fedelissimo di Putin e megafono della propaganda del Cremlino ... virgilio.it

Chi offende la Nazione e le sue istituzioni dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie parole. Le scuse sarebbero state il minimo. Il rispetto dell’Italia non si mette in discussione. Solidarietà incondizionata al Presidente Giorgia Meloni. - facebook.com facebook

Non è vero. Negli USA chi non ha i mezzi economici viene assistito da Medicare e Medicaid. Però devi non avere i mezzi economici. Se hai i mezzi economici e non ti sei assicurato paghi. x.com