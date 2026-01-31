Veronica Maya ha raccontato in diretta di aver affrontato un momento difficile, quando ha rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo. La conduttrice ha spiegato come il marito, il chirurgo Marco Moraci, le sia stato vicino e le abbia salvato la vita in Basilicata. La donna ha scelto di aprirsi pubblicamente per condividere la sua esperienza e mostrare quanto il sostegno della famiglia sia stato fondamentale in quei momenti complicati.

Veronica Maya ha scelto di condividere uno dei momenti più difficili della sua vita nella trasmissione di Rai2 ‘Storie al bivio’. Nella puntata di sabato 31 gennaio, infatti, la conduttrice sarà ospite del programma insieme al marito, il chirurgo plastico Marco Moraci. Durante l’intervista, Veronica Maya ha raccontato di un viaggio in Brasile nel quale ha rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo. La conduttrice si trovava in un piccolo villaggio, a circa 300 chilometri dalla struttura sanitaria più vicina, quando ha iniziato a perdere molto sangue e ad avvertire forti dolori all’addome. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è il marito di Veronica Maya, il chirurgo Marco Moraci: "Mi ha salvato la vita in Basile, stavo per morire per un aborto spontaneo"

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto.

Veronica Maya racconta di aver rischiato la vita in Brasile durante un aborto.

