L’ex marito di Alessandra Celentano, Angelo Tramentozzi, è un docente e commercialista. La coppia si è sposata nel 2007 e si è separata nel 2012. La loro relazione è finita dopo cinque anni di matrimonio. Tramentozzi è conosciuto principalmente per il suo legame con la ballerina e insegnante di danza. Non sono stati divulgati dettagli sulle motivazioni della separazione.

Alessandra Celentano si è sposata nel 2007 con l’ex marito, docente e commercialista, Angelo Tramentozzi, ma la loro relazione è poi giunta al termine nel 2012. È stata proprio Alessandra Celentano a rivelare che la loro relazione è finita perché non sono riusciti ad avere dei figli. “ Se mi è dispiaciuto che è finita con il mio ex marito? – ha poi aggiunto la Celentano nel corso di un’intervista a Verissimo – Assolutamente sì e ne siamo consapevoli tutti e due, poi la vita va avanti ed è giusto così. Abbiamo avuto una serie di cose che si sono messe contro che purtroppo hanno portato la storia ad andare in questo modo. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Alessandra Celentano, Angelo Tramentozzi e perché è finita?

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