Chi è Justin Oboavwoduo nuovo acquisto della Juventus dal Manchester City La sua storia le sue caratteristiche il suo identikit – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus ha annunciato il suo nuovo acquisto: si tratta di Justin Oboavwoduo, arrivato dal Manchester City. La società ha presentato il giocatore, che ha già firmato il contratto e si prepara a esordire con la maglia bianconera. È un centrocampista giovane, con buone qualità fisiche e tecniche, che potrebbe dare una spinta in più alla squadra di Allegri. La notizia ha suscitato curiosità tra i tifosi, che aspettano di vederlo in campo.

Chi è Justin Oboavwoduo, tutto sul nuovo acquisto della Juventus arrivato direttamente dal Manchester City. Ecco di chi si tratta. La Juventus continua la sua linea verde sul mercato internazionale, pescando ancora una volta dai vivai più prestigiosi d’Europa. Oltre all’innesto di Adin Licina, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di un altro giovanissimo talento proveniente dalla Premier League. Ma, nello specifico, chi è Justin Oboavwoduo e perché la dirigenza torinese ha deciso di puntare con forza su di lui? Justin Oboavwoduo è nato a Manchester il 23 agosto 2006 e rappresenta uno dei prodotti più cristallini della celebre Academy dei Citizens. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha annunciato l’arrivo di Justin Oboavwoduo dal Manchester City.

La Juventus ha portato a termine le visite mediche per il nuovo attaccante della Next Gen, arrivato dal Manchester City.

