Chi è Justin Oboavwoduo nuovo acquisto della Juventus dal Manchester City La sua storia le sue caratteristiche il suo identikit

La Juventus ha annunciato l’arrivo di Justin Oboavwoduo dal Manchester City. Il giovane attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il club bianconero e si prepara a debuttare in Italia. Oboavwoduo si distingue per la sua rapidità e il senso del goal, caratteristiche che i dirigenti juventini hanno subito notato. La sua esperienza in Premier League lo rende un acquisto interessante per rinforzare l’attacco della squadra. Nei prossimi giorni, il giocatore dovrebbe essere presentato ufficialmente e cominciare a lavorare con il nuovo team

Chi è Justin Oboavwoduo, tutto sul nuovo acquisto della Juventus arrivato direttamente dal Manchester City. Ecco di chi si tratta. La Juventus continua la sua linea verde sul mercato internazionale, pescando ancora una volta dai vivai più prestigiosi d’Europa. Oltre all’innesto di Adin Licina, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di un altro giovanissimo talento proveniente dalla Premier League. Ma, nello specifico, chi è Justin Oboavwoduo e perché la dirigenza torinese ha deciso di puntare con forza su di lui? Justin Oboavwoduo è nato a Manchester il 23 agosto 2006 e rappresenta uno dei prodotti più cristallini della celebre Academy dei Citizens. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha messo a segno un colpo giovane nel mercato invernale.

Il Sassuolo ha messo a segno un colpo importante nell’ultima giornata di mercato, portando in neroverde Darryl Bakola dall’Olympique Marsiglia.

