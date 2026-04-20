Rosenior insiste di avere il sostegno del Chelsea al 100% dopo quattro sconfitte consecutive

Liam Rosenior ha dichiarato di avere il supporto totale del Chelsea, nonostante le quattro sconfitte consecutive che hanno colpito la squadra. La sua affermazione è stata diffusa dopo le recenti prestazioni negative, e ha sottolineato di contare sul sostegno della dirigenza. La situazione attuale del club ha attirato l'attenzione dei media, con molti a seguire da vicino le dichiarazioni dell'allenatore.

2026-04-20 18:48:00 Il web non parla d’altro: Liam Rosenior afferma di avere il pieno appoggio della proprietà del Chelsea nonostante una serie di quattro sconfitte consecutive in Premier League senza un solo gol, mentre le speranze dei Blues di qualificarsi alla Champions League diventano sempre più fragili. Il gol di Matheus Cunha nel primo tempo sabato ha regalato al Manchester United una vittoria per 1-0 allo Stamford Bridge, lasciando il Chelsea a sette punti dal Liverpool nella corsa per i primi cinque, con solo cinque partite rimaste. Alla domanda diretta se si sente supportato dall’interno del club, Rosenior ha detto: “al 100%. Mi hanno sostenuto nelle nostre conversazioni quotidiane, i direttori sportivi coinvolti – sono stati magnifici nel loro sostegno a me e alla squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rosenior insiste di avere il sostegno del Chelsea al 100% dopo quattro sconfitte consecutive Notizie correlate Adams sblocca il match: il Torino torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive.Il Torino torna a vincere in Serie A dopo quattro sconfitte consecutive, spezzando un periodo nero che aveva messo in crisi l’intera squadra. Messina Futsal, sfida al Regalbuto: primato nel girone D a rischio dopo due sconfitte consecutive. Obiettivo Serie A2.Il Messina Futsal affronta un test cruciale nella sua corsa alla Serie A2 di futsal, ospitando sabato 13 febbraio 2026 al “PalaLaganà” di...