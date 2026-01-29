L’Olympique Marsiglia sta vivendo giorni caldi in vista della prossima partita. Dopo l’eliminazione in Champions League, circolano voci di un possibile esonero di De Zerbi. La società sembra valutare diverse opzioni, mentre l’allenatore resta sotto pressione. La situazione in panchina si fa sempre più tesa, tra smentite ufficiali e indiscrezioni che alimentano il gossip. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve.

Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo

Approfondimenti su De Zerbi Olympique Marsiglia

A Bologna, la situazione del tecnico rossoblù è sotto osservazione a causa dei recenti risultati deludenti.

Due grandi club di Serie A stanno considerando un sorprendente scambio di giocatori già a gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su De Zerbi Olympique Marsiglia

Esonero De Zerbi, a sorpresa il Marsiglia sembra essere pronto a dare il benservito al tecnico italiano dopo il clamoroso flop in ChampionsEsonero De Zerbi, a sorpresa il Marsiglia sembra essere pronto a dare il benservito al tecnico italiano dopo il clamoroso flop in Champions Il clima attorno alla panchina dell’Olympique Marsiglia è di ... juventusnews24.com

Clamoroso a Marsiglia, De Zerbi a rischio esonero dopo l’eliminazione dalla Champions LeaguePer De Zerbi, osannato fino a pochi mesi fa per il suo calcio visionario, questa eliminazione rappresenta una macchia indelebile e, molto probabilmente, il capolinea della sua avventura al Vélodrome ... msn.com

Dalla Francia fanno sapere come #DeZerbi sia a rischio esonero dopo l'eliminazione del #Marsiglia dalla Champions x.com

Il Marsiglia si allena in vista del prossimo impegno di campionato ma senza De Zerbi. L’allenatore è stato convocato dalla società, rischia grosso dopo l’uscita dalla Champions: https://fanpa.ge/JcmG5 - facebook.com facebook