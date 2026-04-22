Chelsea crollo totale a Brighton | crisi nera dal 1912

Il Chelsea ha perso 3-0 in trasferta contro il Brighton, un risultato che ha fatto scendere la squadra al settimo posto in classifica. La partita si è svolta senza particolari variazioni rispetto alle ultime uscite e rappresenta un passo indietro per il club londinese, che non vince da diverse gare. La sconfitta a Brighton segna un momento difficile per il team, che cerca di ritrovare stabilità in campionato.

Il Chelsea ha subito un pesante colpo a Brighton, dove la sconfitta per 3-0 ha causato lo scivolamento del club londinese al settimo posto in classifica. Questo arresto ha permesso ai padroni di casa, i Seagulls, di superare i blau con 50 punti, lasciando il Chelsea retrocesso oltre la soglia del sesto posto. Il quadro che emerge da questa prestazione è di una gravità senza precedenti per l’ovest di Londra. La squadra sta attraversando un periodo di stallo che non si vedeva dal 1912, avendo ottenuto soltanto un successo nelle ultime nove sfide di campionato. In particolare, questo stop rappresenta la quinta sconfitta consecutiva senza riuscire a infilare nemmeno una rete in Premier League.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chelsea, crollo totale a Brighton: crisi nera dal 1912 Notizie correlate Leggi anche: Brighton, lezione al Chelsea e sorpasso in classifica. Blues mai così male dal 1912! Soverato Futsal, crollo totale: travolto dal Pescara con un 3-20Il Soverato Futsal affronta un momento di profonda riflessione tecnica e psicologica dopo il pesante impatto subito in casa contro l’Academy Pescara,... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il crollo del Chelsea in Premier League: quarta sconfitta di fila e zona Champions sempre più lontana; Chelsea, maxi rosso da 300 milioni nel bilancio 2025: i costi sfiorano il miliardo. Il crollo del Chelsea in Premier League: quarta sconfitta di fila e zona Champions sempre più lontanaChelsea in crisi nera in Premier League: si complica terribilmente la qualificazione in Champions, momento duro da gestire per Rosenior. msn.com