Rosenior sta ancora imparando a conoscere il Chelsea in mezzo al rumore negativo dopo la quarta sconfitta consecutiva

Rosenior sta ancora prendendo confidenza con il Chelsea mentre affronta un momento difficile, con la squadra che ha subito la quarta sconfitta consecutiva. Recentemente, un sito inglese ha pubblicato un articolo che descrive la situazione attuale, offrendo dettagli sulla sfida del tecnico e sulle difficoltà che sta affrontando. Il testo viene condiviso per coloro che non sono abituati alla lingua inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha riconosciuto che sta ancora “imparando a conoscere questo club”, ma ha esortato i suoi giocatori a “dimenticare il rumore negativo” dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell’Everton. I Blues hanno subito la quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni, dopo la sconfitta per 1-0 dello scorso fine settimana contro il Newcastle United e la sconfitta complessiva per 8-2 per mano del Paris Saint-Germain in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rosenior sta ancora imparando a conoscere il Chelsea in mezzo al “rumore negativo” dopo la quarta sconfitta consecutiva Articoli correlati Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG, Rosenior: “Arriveremo a fondo della questione”In casa Chelsea non solo ci si lecca le ferite per la pesante sconfitta in casa del PSG nell'andata degli ottavi di Champions League, ma è caccia... Leggi anche: Rosenior frustrato per la sconfitta del Chelsea nel Newcastle Una selezione di notizie su Rosenior sta ancora imparando a... Argomenti discussi: Rosenior sta ancora imparando a conoscere il Chelsea tra il rumore negativo dopo il quarto ko di fila; Chelsea: Liam Rosenior parla del futuro di Enzo Fernandez, notizie sulla squadra trapelate e nota passata ad Alejandro Garnacho prima dell’Everton | Notizie di calcio. Chelsea, Rosenior parla dei suoi ragazzi: Sto imparando a conoscere il gruppo ogni voltaNel corso della conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha commentato: Sto imparando a conoscere il gruppo ogni volta, in ogni prestazione, non solo in partita ma in ogni allenamento: ... tuttomercatoweb.com