Nel campionato di calcio, la squadra di Brighton ha ottenuto una vittoria contro il Chelsea, segnando con Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck. Con questa vittoria, Brighton ha superato il Chelsea in classifica, che si trova ora al settimo posto. La squadra di Rosenior ha perso terreno rispetto alle rivali e si trova a un punto di distanza. Il Chelsea non raggiungeva una posizione così bassa dal 1912.

Colpito e affondato. Il Chelsea entra ufficialmente in crisi a Brighton, travolto 3-0 dai Seagulls che, oltre alla partita, tolgono ai Blues anche il sesto posto. I sogni Champions vanno in fumo sotto gli occhi di Behdad Eghbali, patron che guarda all’Amex Stadium la squadra di Rosenior mostrare tutti i suoi limiti e trasformare in disastro la prima stagione da campioni del mondo in carica. Sono cinque sconfitte consecutive ora per il Chelsea, come in campionato non capitava dal 1988, con un pesantissimo bilancio di una sola vittoria nelle ultime 9 partite: peggio, in questo periodo, ha fatto solo il Tottenham che rischia di retrocedere. Il Chelsea queste 5 sconfitte le ha messe insieme senza segnare nemmeno un gol (è arrivato a 476’ di digiuno, più recuperi): al club non succedeva dal 1912, l’anno in cui affondò il Titanic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brighton, lezione al Chelsea e sorpasso in classifica. Blues mai così male dal 1912!

Notizie correlate

Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce maleBrighton-Chelsea è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Se...

Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta difficile per i BluesDopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Premier League: lo United stende il Chelsea e si avvicina alla Champions, Tottenham in crisi nera; Tottenham, che beffa: De Zerbi ripreso al 95’ dal Brighton, retrocessione più vicina; Brighton-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Brighton, lezione al Chelsea e sorpasso in classifica. Blues mai così male dal 1912!Segnano Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck. La squadra di Rosenior scavalcata di un punto e ora settima. Cinque sconfitte di fila e zero reti segnate, disastro totale per i campioni del mondo ... msn.com

Chelsea-Brighton 4-2: video, gol e highlightsStraordinaria prestazione del 22enne che incanta Stamford Bridge con 4 reti in soli 20 minuti. Blues sotto col Brighton dopo 7’, poi inizia il Palmer-show. Prima un palo, poi al 20' la prima rete, di ... sport.sky.it

KADIOGLU, HINSHELWOOD E WELBECK STENDONO IL CHELSEA Il Chelsea cade 3-0 in casa del Brighton, decisive le reti di Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck. Si tratta della quinta sconfitta consecutiva per i Blues, non succedeva dal 1993 Con quest facebook

Disastro Chelsea in casa del Brighton: per i Blues arriva la 5ª sconfitta consecutiva in Premier League senza segnare nemmeno un gol. La squadra di Hürzeler domina e trionfa grazie alle reti di Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck La zona Champions Leagu x.com