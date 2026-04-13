Soverato Futsal crollo totale | travolto dal Pescara con un 3-20

Il Soverato Futsal ha subito una pesante sconfitta in casa contro l’Academy Pescara, con il punteggio di 3-20. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante degli ospiti, lasciando il team locale con molte domande da affrontare. La sconfitta rappresenta un momento difficile per il club, che dovrà analizzare gli aspetti tecnici e psicologici della prestazione.

Il Soverato Futsal affronta un momento di profonda riflessione tecnica e psicologica dopo il pesante impatto subito in casa contro l’Academy Pescara, terminato con un netto 3-20. La sfida, valida per la 25^ giornata della Serie A2 Élite (Girone B), ha i biancorossi di Antonio Loprieno passare da una fase di parità iniziale a un crollo totale nella ripresa, condizionando pesantemente le prospettive di gestione del finale di stagione. Dall’equilibrio al collasso: la cronaca di un match sbilanciato. L’incontro, disputato subito dopo la pausa pasquale, ha presentato due volti opposti. Nella prima frazione di gioco, nonostante il dominio iniziale nel possesso palla degli ospiti, i padroni di casa sono riusciti a colpire con efficacia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soverato Futsal, crollo totale: travolto dal Pescara con un 3-20 Pistoia travolto a Cividale: crollo totale e brutta sconfittaL’Estra Pistoia Basket 2000 subisce un impatto durissimo sul campo del PalaGesteco di Cividale, chiudendo l’anticipo della trentaseiesima giornata di... Futsal U15: Futura travolge Soverato 13-2 e vola verso lo spareggio interregionale. Dominio nel girone.La Cadi Antincendi Futura si avvicina a passo spedito alla conquista del titolo di campione del girone nel campionato nazionale Under 15 di futsal,...