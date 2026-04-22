Che ventilazione e qualità dell’aria c' è negli edifici scolastici marchigiani? Un convegno spiega i progressi fatti

Questa mattina, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, si è svolto il convegno intitolato “A scuola tira un’aria nuova”, organizzato dalla Regione Marche. L’evento ha affrontato il tema della ventilazione e della qualità dell’aria negli edifici scolastici della regione, con l’obiettivo di presentare i progressi realizzati in questo settore. Sono stati discussi interventi e aggiornamenti relativi alle misure adottate per migliorare le condizioni ambientali nelle scuole.

ANCONA – Si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 aprile 2026, alla Mole Vanvitelliana di Ancona il convegno “A scuola tira un’aria nuova”, promosso dalla Regione Marche per approfondire il tema della ventilazione e della qualità dell’aria negli edifici scolastici.Sono intervenute autorità.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Che ventilazione e qualità dell’aria fa negli edifici scolastici marchigiani? Un convegno spiega i progressi fattiANCONA – Si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 aprile 2026, alla Mole Vanvitelliana di Ancona il convegno “A scuola tira un’aria nuova”, promosso... Tour negli edifici scolastici. L’opposizione in campo: "Occupiamoci dei ragazzi"In tour nelle scuole per stendere una mappa delle criticità, ma anche per capire di cosa ha bisogno chi è in classe tutti i giorni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ventilazione edifici: cosa cambia con la UNI 16798-1 NA; CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici; Migliorare la qualità delle cure ai neonati più fragili: 5 nuovi ventilatori alla terapia intensiva neonatale del Maggiore; Corte Gardens: nuove ampie residenze familiari a Milano Est. Qualità dell’aria interna: pubblicata la UNI EN 16798-1La UNI EN 16798-1: 2019 è la norma tecnica europea che specifica i parametri ambientali interni per la ventilazione, la qualità dell’aria interna, l’ambiente termico, l’illuminazione e l’acustica ... edilportale.com La manutenzione degli impianti aeraulici è fondamentale per garantire la qualità dell’aria interna23/05/2025 - Gli impianti di ventilazione meccanica possono permettere di raggiungere livelli di qualità dell’aria interna più elevati rispetto alla ventilazione naturale o all’aereazione attraverso l ... edilportale.com Le stufe a pellet Piazzetta hanno anche modelli con doppia ventilazione che permettono di ottimizzare la climatizzazione della stanza. Da una parte, il flusso d’aria che parte dal basso distribuisce il calore in modo uniforme, avvolgendo tutto l’ambiente. - facebook.com facebook