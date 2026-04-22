Che ventilazione e qualità dell’aria c' è negli edifici scolastici marchigiani? Un convegno spiega i progressi fatti

Da anconatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, si è svolto il convegno intitolato “A scuola tira un’aria nuova”, organizzato dalla Regione Marche. L’evento ha affrontato il tema della ventilazione e della qualità dell’aria negli edifici scolastici della regione, con l’obiettivo di presentare i progressi realizzati in questo settore. Sono stati discussi interventi e aggiornamenti relativi alle misure adottate per migliorare le condizioni ambientali nelle scuole.

ANCONA – Si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 aprile 2026, alla Mole Vanvitelliana di Ancona il convegno “A scuola tira un’aria nuova”, promosso dalla Regione Marche per approfondire il tema della ventilazione e della qualità dell’aria negli edifici scolastici.Sono intervenute autorità.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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