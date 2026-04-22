Che ventilazione e qualità dell’aria fa negli edifici scolastici marchigiani? Un convegno spiega i progressi fatti

Questa mattina si è svolto a Ancona un convegno dedicato alla ventilazione e alla qualità dell’aria nelle scuole delle Marche. L’evento, intitolato “A scuola tira un’aria nuova”, è stato promosso dalla Regione Marche e ha riunito esperti e operatori del settore per discutere dei miglioramenti realizzati negli ambienti scolastici. La discussione ha approfondito le iniziative adottate per garantire ambienti più salubri e ventilati negli edifici scolastici della regione.

ANCONA – Si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 aprile 2026, alla Mole Vanvitelliana di Ancona il convegno “A scuola tira un’aria nuova”, promosso dalla Regione Marche per approfondire il tema della ventilazione e della qualità dell’aria negli edifici scolastici.Sono intervenute autorità.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Tour negli edifici scolastici. L’opposizione in campo: "Occupiamoci dei ragazzi"In tour nelle scuole per stendere una mappa delle criticità, ma anche per capire di cosa ha bisogno chi è in classe tutti i giorni. Qualità dell’aria – VareseNews utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare la qualità dell’arha lanciato un nuovo servizio di monitoraggio della qualità dell'aria potenziato dall'intelligenza artificiale, offrendo ai cittadini di Varese,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ventilazione edifici: cosa cambia con la UNI 16798-1 NA; CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici; Migliorare la qualità delle cure ai neonati più fragili: 5 nuovi ventilatori alla terapia intensiva neonatale del Maggiore; Corte Gardens: nuove ampie residenze familiari a Milano Est. Qualità dell’aria interna: pubblicata la UNI EN 16798-1La UNI EN 16798-1: 2019 è la norma tecnica europea che specifica i parametri ambientali interni per la ventilazione, la qualità dell’aria interna, l’ambiente termico, l’illuminazione e l’acustica ... edilportale.com La manutenzione degli impianti aeraulici è fondamentale per garantire la qualità dell’aria interna23/05/2025 - Gli impianti di ventilazione meccanica possono permettere di raggiungere livelli di qualità dell’aria interna più elevati rispetto alla ventilazione naturale o all’aereazione attraverso l ... edilportale.com Conta di più il diametro… o la pala Quando si parla di ventilazione in stalla, molti guardano subito la dimensione del ventilatore. Ma il diametro ti dice quanta area puoi coprire. È la pala che decide come quell’aria viene presa, spinta e distribuita. Ed è prop - facebook.com facebook