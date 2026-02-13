il libro di meloni negli usa a fine aprile con prefazione di vance

A fine aprile, il libro di Giorgia Meloni arriverà negli Stati Uniti, accompagnato da una prefazione del vicepresidente J. Vance. La pubblicazione, intitolata ora “Giorgia’s Vision”, rappresenta un momento importante per la leader italiana, che intende condividere le sue idee con il pubblico americano. Il volume include anche dettagli sulla sua esperienza politica e sugli obiettivi futuri, offrendo uno sguardo diretto sulle sue strategie e convinzioni.

Uscirà a fine aprile, con un titolo leggermente diverso ( Giorgia’s Vision ) e una prefazione del vicepresidente J.D. Vance il libro di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. Lo ha riferito la giornalista americana Sophia Cai, autrice di West Wing Playbook, la newsletter di Politico dedicata alle notizie sulla Casa Bianca. L’opera, uscita in Italia nel 2023, è una conversazione fra la premier e il giornalista Alessandro Sallusti che affronta diversi temi, dalla guerra in Ucraina alla crisi dell’energia, dalla transizione ecologica all’inflazione. Sulla copertina, che la giornalista ha condiviso su X, c’è una citazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «Meloni è uno dei veri leader del mondo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

