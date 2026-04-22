L'attrice sudafricana ha condiviso che a casa piange spesso, ma la danza le ha insegnato a resistere. Ha affermato che tra dieci anni l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire l’attore giovane, ma non la performance di un ballerino dal vivo. Recentemente, un collega ha fatto un’uscita infelice riguardo al balletto e all’opera, e l’attrice ha espresso una speranza riguardo a questa situazione.

Ad appena 16 anni è scappata dal Sudafrica ma soprattutto da un ambiente familiare tossico (la madre ha poi ucciso il padre per auto-difesa, dopo aver subito a lungo ogni sorta di violenza). Quello che l’ha salvata, racconta, è stato il palcoscenico. Ecco perché proprio non se la sente di tacere sulla vicenda che ha coinvolto Timothée Chalamet. L’attore 30enne ha detto, durante una conversazione con Matthew McConaughey per Variety, che a nessuno interessa più del balletto e dell’opera e questo ha scatenato reazioni a catena e indignazione da parte dei maggiori teatri al mondo. Il Royal Ballet and Opera di Londra ha invitato il giovane artista di Marty Supreme a vedere uno dei loro spettacoli e, così facendo, ha ottenuto un sold out inatteso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron: «A casa piango per tutto, ma la danza mi ha insegnato a non mollare. Tra dieci anni l’AI potrà sostituire Chalamet, ma non la performance di un ballerino sul palco»

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