Charlize Theron ha commentato le affermazioni di Timothée Chalamet, che aveva criticato il balletto e l’opera durante un dibattito pubblico organizzato da Variety e CNN con Matthew McConaughey. La attrice ha espresso la sua opinione in merito alle dichiarazioni dell’attore, senza aggiungere dettagli o giudizi personali. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, con entrambe le parti che si sono espresse su temi legati alle arti performative.

Charlize Theron ha espresso la sua opinione sulle dichiarazioni di Timothée Chalamet, che durante un dibattito pubblico organizzato da Variety e CNN con Matthew McConaughey, aveva criticato il balletto e l’opera. Queste dichiarazioni hanno suscitato le critiche di molti personaggi pubblici, ai quali ora si aggiunge pure l’attrice premio Oscar che ha definito le parole di Chalamet “molto sconsiderate” e ha difeso queste forme d’arte in un’intervista al New York Times. Charlize Theron ha parlato nell’intervista della sua esperienza personale nel mondo della danza, affermando che quest’arte comporta esigenze fisiche e mentali molto forti. “Ballare è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai fatto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Charlize Theron contro Chalamet: sua la verità sul lato doloroso della danza

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