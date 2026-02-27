La voce dell' imperatrice della musica incontrerà la danza del primo ballerino della Scala in una performance unica sul palco dell’Ariston

Sul palco dell’Ariston, Patty Pravo e Timofej Andrijashenko si preparano a esibirsi insieme in una performance speciale, unendo la voce dell’imperatrice della musica alla danza del primo ballerino della Scala. La loro interpretazione, prevista come uno dei momenti più attesi della serata, coinvolgerà il pubblico con un duetto che combina musica e danza in modo originale. La serata del Festival di Sanremo si arricchisce di questa collaborazione.

Q uello tra Patty Pravo e Timofej Andrijashenko è uno dei duetti più attesi della serata cover del Festival di Sanremo. Il primo ballerino del Teatro alla Scala salirà sul palco del Teatro Ariston per completare l’ Opera dell’imperatrice della musica italiana. Insieme porteranno in scena una versione inedita di Ti lascio una canzone, omaggio a Ornella Vanoni, Gino Paoli e al compianto Peppe Vessicchio.«Sarò l’emozione che prova Patty nei confronti di Ornella», ha detto Andrijashenko ai microfoni di SkyTG24. Talento naturale, precisione tecnica e una presenza scenica che cattura lo sguardo: Andrijashenko è uno dei volti più luminosi della nuova generazione del balletto europeo ed è pronto a portare la danza in televisione, non come cornice, ma come protagonista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

