Il pilota di Formula 1 ha condiviso quali sono le tre abitudini che segue prima di salire in auto durante le gare. Questi rituali sono stati descritti come passi fondamentali per prepararsi all’evento, senza specificare dettagli aggiuntivi sul loro contenuto o sul momento in cui vengono praticati. La sua routine pre-gara si concentra su azioni che, secondo quanto afferma, gli permettono di affrontare la gara con maggiore concentrazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Charles Leclerc, il talento monegasco del team Ferrari, ha recentemente svelato le sue routine prima di mettersi al volante di una monoposto di Formula 1. A soli 28 anni, Leclerc si è affermato come uno dei piloti più promettenti della sua generazione, con otto vittorie, 27 pole position e 52 podi dal suo ingresso in Ferrari nel 2019. Le sue performance nel 2026 includono un terzo posto in Australia, un quarto in Cina e un altro terzo in Giappone, attualmente occupa la terza posizione nel campionato mondiale con 49 punti, 14 dietro a George Russell e 23 dietro a Kimi Antonelli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Charles Leclerc svela i tre rituali indispensabili prima di entrare in una monoposto di F1.

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