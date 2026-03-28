Charles Leclerc spiega perché per lui le qualifiche F1 in Giappone sono state una fot***a farsa

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, Charles Leclerc ha commentato le qualifiche definendole

Charles Leclerc ha definito "una fot***a farsa" le qualifiche del GP del Giappone di F1 perché, pur essendo più efficace in curva con la Ferrari, ha perso tutto sul rettilineo per la gestione dell'energia imposta dal nuovo regolamento 2026. A Suzuka la FIA ha già introdotto un correttivo, ma per il monegasco non è bastato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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