Charles Leclerc si prende la testa alla metà della seconda giornata di test a Sakhir, in Bahrain. Il pilota della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Norris, che cerca di recuperare dopo le prime prove. La giornata si è svolta senza grandi imprevisti, con le monoposto che continuano a girare sul circuito desertico. Leclerc ha mostrato buona velocità e costanza, mentre gli altri team cercano di affinare le proprie vetture in vista delle prossime gare.

Calato il sipario sulla prima parte della seconda giornata di test di F1 in scena a Sakhir, in Bahrain. Prime ore in cui i team hanno cercato di mettere insieme le informazioni del day-1 e in cui la Ferrari di Charles Leclerc ha svettato nell’ordine dei tempi. Il monegasco ha fermato i cronometri sul tempo di 1’34?273 a precedere di 0?511 la McLaren di Lando Norris. Una sessione particolare dal momento che tanti sono rimasti fermi ai box o non hanno potuto girare per problemi tecnici. E’ il caso della Mercedes di Kimi Antonelli che, dopo aver dovuto fare i conti con criticità alle sospensioni ieri, è stato fermato da un problema alla Power Unit. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc il migliore a metà della seconda giornata di Test a Sakhir. Norris in scia

Questa mattina a Sakhir si svolge il secondo giorno di test invernali.

Questa mattina a Sakhir, il test invernale di Formula 1 ha visto Charles Leclerc tornare ai box dopo aver migliorato le sue prestazioni.

